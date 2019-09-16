Запад готов помочь России найти легкий путь для отступления, - Волкер

"Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс".

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью "1+1".

Волкер подчеркнул, что участники "нормандской четверки" и США готовы помочь России найти "легкий путь", чтобы уйти с оккупированных украинских территорий

"Думаю, есть причины почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка. Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчивее, более антироссийская и прозападная, чем когда-либо ранее. Так, Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это", - сказал Волкер.

"И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это", - добавил спецпредставитель США.

Напомним, 14 сентябоя Волкер сообщил о подготовке встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым перед встечей лидеров стран "нормандской четверки". Он также отметил, что если Россия выполнит Минские соглашения, США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций.