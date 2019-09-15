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Протестующие в Гонконге выступили за возвращение жителям города британского гражданства

Гонконг находился под юрисдикцией Великобритании до 1997 года.

Протестующие в Гонконге выступили за возвращение жителям города британского гражданства
Фото: EPA/UPG

Несмотря на запрет на демонстрации, в Гонконге в воскресенье, 15 сентября, на улицы вновь вышли десятки тысяч протестующих. Об этом сообщает агентство AFP.

“Некоторые активисты начали бросать в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ те применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов”, - говорится в сообщении.

Несколько сотен протестующих также провели митинг перед консульством Великобритании, под чьей юрисдикцией Гонконг находился до 1997 года. Демонстранты, распевающие британский гимн, просили британское правительство о поддержке, а также обвинили Лондон в недостаточном давлении на Пекин.

В частности, активисты требовали предоставить жителям Гонконга британское гражданство. 

До 1 июля 1997 года территория принадлежала Великобритании и все, кто родился здесь до этой даты, имеют право получить статус британского гражданина за рубежом. Такой паспорт позволяет без визы въезжать в бывшую метрополию, но не приравнивается к гражданству. В частности, документ не дает его обладателю права постоянно проживать в Великобритании или работать в этой стране. В свою очередь, последний британский губернатор Гонконга Крис Паттен высказался за то, чтобы снять подобные ограничения.      

С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста, участники которых первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее они стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений. 

Напомним, на прошлой недели протестующие в Гонконге обратились к Трампу за помощью.

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