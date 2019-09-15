Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти из-за атаки дронов на нефтяные заводы

Это самое крупное нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии за почти 30 лет.

Саудовская компания Saudi Aramco временно сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей из-за атаки беспилотников на ее объекты в городах Абкаик и Хурайс. Об этом сообщило агентство Saudi Press Agency, ссылаясь на заявление сына наследного принца и министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиза бен Сальмана.

Он отметил, что это примерно половина ежесуточного объема нефтедобычи Saudi Aramco. Убыток будет частично возмещен клиентам за счет акций.

По словам министра, "террористическая атака" также привела к снижению добычи попутного газа на 56,6 млрд кубометров в сутки. Этот объем используется для производства порядка 700 тысяч баррелей сжиженных газов, что приведет к сокращению поставок этана и сжиженного природного газа также примерно на 50%.

Bloomberg пишет, что нападение на нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии стало крупнейшим за последние почти 30 лет.

"Это самое крупное нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии со времен удара, который Саддам Хусейн нанес по королевству ракетами Scud во время первой Войны в заливе (в августе 1990 года). Нынешнее нападение, совершенное дронами, демонстрирует уязвимость сети добывающих регионов, нефтепроводов и портов, которые поставляют 10% мирового рынка нефти", - говорится в материале.

Королевство собирается компенсировать нехватку нефти запасами из своих гигантских резервных хранилищ. По данным агентства, запасы гарантированно покрывают несколько недель поставки. Недостаток составляет 5,7 из 9,8 баррелей дневной добычи.

"У саудитов хранятся миллионы баррелей нефти в хранилищах в самом королевстве, а также в трех стратегических точках по миру: Роттердаме в Нидерландах, японской Окинаве, Сиди Керире в Средиземном море у берегов Египта", - добавляет издание.

По данным Bloomberg, министерство энергетики США также сообщило, что готово одолжить нефть из стратегических топливных нефтяных резервов, если это потребуется для стабилизации любых колебаний на мировых энергетических рынках.

В то же время, Международное энергетическое агентство, которое отвечает за менеджмент нефтяных резервов промышленно экономик мира, сообщило, что следит за ситуацией, но в целом мир сейчас "хорошо обеспечен коммерческими запасами".

Напомним, утром 14 сентября на объектах одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс произошли взрывы, за которыми последовали пожары. Саудовская Аравия назвала причиной взрывов атаку беспилотников.

Ответственность за удар по объектам Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которых, по некоторым данным, поддерживают иранские власти. Эр-Рияд в этом конфликте выступает на стороне войск йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади.

США в свою очередь заявили об отсутствии доказательств того, что атаки были проведены из Йемена, и возложили ответственность за атаку на Иран. Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Соединенные Штаты со своими союзниками примут меры по обеспечению мировых энергетических рынков нефтью после этого происшествия.