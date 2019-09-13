Дефицит бюджета в США превысил 1 трлн долларов

В Соединенных Штатах Америки дефицит госбюджета впервые за последние десять лет превысил один триллион долларов. За период с октября 2018 до конца августа 2019 года объем дефицита вырос в годовом исчислении на 19 процентов.

Об сообщило министерство финансов США в пятницу, 13 сентября, передает DW.

По данным ведомства, доходы в текущем финансовом году, заканчивающемся 30 сентября, увеличились на 3% и составили более 3 триллионов долларов. В то же время расходы за тот же период превысили 4,15 трлн долларов.

Гигантскую прибыль бюджет США получил за счет взимания таможенных пошлин. В результате торговых конфликтов с Китаем и другими странами США пополнили казну на 66 млрд долларов (плюс 73%). В то же время эксперты предупреждают, что из-за гигантского дефицита экономика США к концу 2020 года может погрузиться в пучину кризиса.

Накануне сообщалось, что администрация Трампа разблокировала военную помощь Украине. Речь идет о $250 млн из бюджета Пентагона, $115 млн по программе Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года.

Предусмотренные в госбюджете средства должны быть использованы до 30 сентября.