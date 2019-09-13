Что ждать Украине от кандидата в еврокомиссары по расширению из Венгрии

Новоизбранная глава Европейской комиссии, бывший министр обороны Германии Урсула Фон дел Лайен представила кандидатов на посты еврокомиссаров . Европарламент выскажется на их счет в октябре. Куратором политики расширения ЕС предложили стать бывшему министру юстиции Венгрии Ласло Трочаньи . Для Украины это как минимум повод для беспокойства, учитывая натянутые отношения с Будапештом. В Брюсселе говорят, что Украине и так ничего не светит в ближайшие пять лет, однако убеждают, что если Трочаньи станет еврокомиссаром – за ним будет глаз да глаз. Как новый европейский истеблишмент будет взаимодействовать с Украиной – в материале LB.ua.

Фото: EPA/UPG Манфред Вебер и Урсула фон дер Лейен перед началом встречи c главами фракций в Европейском парламенте, Страсбург, Франция, 3 июля 2019.

25 друзей Урсулы

Во вторник, Урсула Фон дер Лайен встретилась с главами фракций Европарламента: Манфредом Вебером из Европейской народной партии, Иратхе Гарсией из Прогрессивного Альянса социалистов и демократов и с лидером либералов румыном Дачианом Чолошом из объединения «Обновление Европы». На встрече глава Еврокомиссия убеждала глав фракций проголосовать за представленную накануне команду будущих еврокомиссаров – 25 кандидатов по квотам стран ЕС, без Великобритании. Утвердить новый состав Еврокомиссии депутаты должны в октябре. Для Украины важно направление политики расширения и добрососедства ЕС, которое вероятно возглавит венгерский политик Ласло Трочаньи . А что такое добрососедство « по-венгерски » Украина знает не понаслышке.

Что касается остальных кандидатов, другими противоречивыми кандидатами называют Ровану Плумб из Румынии на транспортное направление. Плумб – представитель Партии социал-демократов, лидер которой Ливиу Драгня осужден в мае за фиктивное трудоустройство партийных товарищей. Также под критикой европейских СМИ оказался кандидат в еврокомиссары по сельскохозяйственной политике по польской квоте Януш Войцеховский из правящей партии «Право и справедливость». Войцеховский фигурирует в расследовании Европейского Бюро по борьбе с мошенничеством из-за подозрительных расходов во время командировок. А французского кандидата Сильвию Гулар , номинированную на направление политики трудоустройства, допрашивали по делу о расследовании неправомерного использования средств ЕС ее партией.

Фото: EPA/UPG

В среду Фон дер Лайен и будущие комиссары отправились на мероприятие по « тимбилдингу ». «Уютная атмосфера может быть полезна для того, чтобы выпить один или два напитка вместе с другими счастливчиками в кадровой ситуации Фон дер Лейен », – пишет Politico.

Инструмент для Будапешта

Ласло Трочаньи – бывший министр юстиции Венгрии. Политика считают близким соратником венгерского премьер-министра Виктора Орбана , который к тому же критичен и к самому Евросоюзу, хотя членом партии « Фидез » Трочьяни не является.

Фото: azertag.az Ласло Трочаньи

Учитывая, как последние пару лет складываются отношения между Венгрией и Украиной, озабоченность с украинской стороны – оправданная реакции на опережение. Европейские эксперты говорят: Трочаньи не сможет повлиять на шансы вступления Украины в ЕС, поскольку это, мягко говоря, неблизкая перспектива. Однако. Венгрия получит дополнительные рычаги для влияния. Скорее даже для шантажа. А то, как Венгрия использует влияние против сближения Украины и НАТО, подкармливая, таким образом, и собственную внутреннюю политическую повестку, мы наблюдаем последние два года.

«Если господин Трачьяни станет еврокомиссаром по вопросам расширения после голосования 1 октября, есть три отправных точки для Украины. Первое, он будет под пристальным вниманием коллег и господина Брока ( Эльмар Брок, специальный советник по Украине главы Еврокомиссии, бывший глава комитета по иностранным делам Европейского парламента – LB.ua). За ним будут наблюдать относительно критики в отношении Украины или тех месседжей , которые он мог бы продвигать по заказу Будапешта», – уверен директор Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Роланд Фронденштайн .

При этом, не стоит идти на поводу у эмоций, Еврокомиссия – зависимый орган и принципиальные вопросы решаются на другом уровне, подчеркивают собеседники LB.ua.

«Политика, которая будет продвигаться – это политика ЕС, а не венгерского правительства. Я уверен, что бэкграунд господина Трочьяни не повлияет на европейскую политику в отношении Украины. Есть долгосрочные подходы, они продвигаются не только одним еврокомиссаром , но и многими специальными агентствами. Также хочу сказать, что одно из посланий, которое относится и к Венгрии, что Закон об образовании и язык нацменьшинств не определяющие вопросы в отношениях Украины и ЕС», – говорит LB.ua евродепутат от Европейской народной партии Михаел Геллер.

В венгерских экспертных кругах соглашаются, что Трочьяни примет тенденциями Брюсселя. Впрочем, здесь вариантов нет. Если Трочьяни изберут на этот пост, ему придется руководствоваться европейским подходом, а не раскручивать украино-венгерскую драму. Впрочем, от излишних эмоций в Брюсселе предостерегают и Украину.

Фото: zoom.hu Петер Креко

«Думаю, что Трачьяни , как комиссар, будет лояльным к европейским властям и меньше – к венгерским. И ему будет жарко во время всех этих встреч, потому что он должен будет доказывать, что не марионетка Путина», – полагает Венгерский эксперт, директор института политических исследований и консалтинга «Political capital» Петер Креко.

«Я бы не стал преувеличивать роль персоналий и национальностей в вопросе назначений на посты еврокомиссаров мог бы приспособиться к господствующем тенденциям в Брюсселе (что касается политики расширения – ред.). И третье. В части расширения ЕС, ничего критического, что касалось бы Украины, не произойдёт ближайшие 5 лет», – добавляет Фронденштайн .

Балканское направление

«Переговоры о членстве будут вестись со странами Западных Балкан . Так что нет ничего, что Трочьяни может разрушить или поставить под угрозу, учитывая, что отношения между Украиной и ЕС я оцениваю как достаточно крепкие», – отмечает Роланд Фронденштайн .

Фото: ukurier.gov.ua Роланд Фройденштайн

Независимо от политики расширения, которую будет вести ЕС, несмотря на то, что подходы остаются те же, для Украины это ничего не меняет, считает Евродепутат Михаел Геллер. По его словам, новым украинским властям надо сохранить курс реформ и приближения украинского законодательство к европейскому.

«Западные Балканы и Украина – это разные категории. Балканам открыта прямая перспектива для членства, в то время, как в концепте Восточного партнерстве речи об этом не идет. Но среди этих шести стран, с тремя – это как раз Украина, Молдова и Грузия – подписаны соглашения и они амбициознее в этом плане. Если эти три страны будут работать над повесткой, которая у них есть – это лучший путь стать ближе к ЕС. Я всегда говорил, что эти страны должны сделать сами себя настолько привлекательными для ЕС, чтобы он не мог им отказать. Мы пока не так далеко, чтобы говорить о том, что эти страны могут быть потенциальным кандидатами. Но работа должна быть сделана, у вас есть поддержка. И что касается Украины, это та страна за пределами ЕС, которая получает больше всего финансовой поддержки», – говорит Геллер.

По мнению Петера Креко , Трачьяни придется побороться за доверие со стороны европейских коллег и его положение также не простое. Но для Украины это не значит, что вопрос взаимодействия с ЕС должен рассматриваться через призму двусторонних отношений.

Фото: EPA/UPG

«Дело не в том, что Венгрия заинтересована в интеграции Западных Балкан . Страны восточного партнерства традиционно не являются приоритетным политическим направлением, не считая поддержки Венгрии Алиеву (Ильхаму Алиеву, президенту Азербайджана, – LB.ua) . Так что я думаю, что венгерский комиссар по вопросам расширения и соседства – гораздо лучшая новость для Западных Балкан , чем для Восточного партнёрства», – считает Креко.

Интересно, что в начале сентября специальным советником по Украине действующего главы ЕК Жана-Клода Юнкера был назначен Эльмар Брок – немецкий политик из Христианско-Демократического Союза, он будет отвечать за приоритеты и стратегии в отношениях с Украиной. Как пишет европейская пресса, Брок, вероятно, останется советником и Урсулы Фон дер Лайен. До этого он был главой комитета Европарламента по иностранным делам. Брок заявлял, что ЕС необходимо выстраивать партнерство с РФ, но помнить и о правах человека. Его гибкость, однако, не помешала ему высказаться в поддержку Украины в 2013 году, когда речь шла о подписании договора об Ассоциации. В 2017 году Брок приезжал в Украину с посланиями о поддержке со стороны ЕС.

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В следующие пять лет ЕС будет занят, прежде всего, интеграцией Балкан. Для Украины это не означает уход из европейской повестки дня – это время, чтобы основательно подготовится к тому моменту, когда придет наш черед.