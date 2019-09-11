В Грузии произошло два землетрясения с двухминутным промежутком

Землетрясения с магнитудой 5,2 и 4,3 произошли около армяно-грузинской границы.

Вчера вечером, 10 сентября в Грузии около армяно-грузинской границы произошло два землетрясения с двухминутным промежутком. Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на Центр сейсмического мониторинга.

Ресурс отмечает, что первое землетрясение произошло в 20:22 по тбилисскому времени мощность толчков составила 5,2 магнитуды, а второе - в 20:24 с магнитудой в 4,3 балла.

По предварительной информации, первое землетрясение произошло в девяти километрах от грузинской границы, второе — в пяти километрах. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, в начале июля на юге Калифорнии произошло два крупнейших за 20 лет землетрясения. Первое магнитудой 6,4 балла, второе - 7,1.