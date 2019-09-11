Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину в случае победы на выборах

В этой долине проживают около 60 тыс. палестинцев и около 5 тыс. еврейских поселенцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в случае победы на предстоящих на 17 сентября парламентских выборах в Кнессет распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину, которая является частью Западного берега реки Иордан.

Такое заявление Нетаньяху сделал во вторник, 10 сентября, во время своей телевизионной речи, передает DW.

Он отметил, что в случае получения от граждан "убедительного мандата" на формирование нового правительства, Израиль под его правлением распространит свой суверенитет на Иорданскую долину и территории к северу от Мертвого моря.

Кроме того, израильский премьер подтвердил объявленное ранее намерение аннексировать построенные на Западном берегу Иордана еврейские поселения. По этому вопросу он пообещал действовать в координации с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан и простирается до Мертвого моря. По данным израильской правозащитной организации Betselem, на эту долину приходится около 30% территории Западного берега реки Иордан. В этой долине проживают около 60 тыс. палестинцев и около 5 тыс. еврейских поселенцев.

Согласно заключенным в Осло мирными соглашениями, 90% Иорданской долины относятся к зоне С, находящейся под полным контролем израильтян. Израиль постоянно подчеркивал стратегическую роль этих территорий для его безопасности.