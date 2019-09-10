Японии придется разбавлять и сливать загрязненную воду с "Фукусимы-1" в океан

Министр охраны окружающей среды Японии Ёсиаки Харада заявил, что оператору разрушенной АЭС Fukushima Daiichi придется разбавлять и сливать загрязненную воду с "Фукусимы-1" в Тихий океан. Об этом сообщает The Guardian.

На данный момент в почти тысяче резервуарах "Фукусимы" хранится более 1 млн тонны загрязненной воды. Оператор АЭС предупредил, что к 2020 году из-за нехватки резервуаров, места для хранения воды станет недостаточно.

Отмечается, что компания Tokyo Electric Power (Tepco) борется с проблемой накопления грунтовых вод, которые загрязняются, когда смешиваются с водой, используемой для предотвращения таяния трех поврежденных активных зон реактора.

Tepco пытается очистить большинство радионуклидов из воды, но на данный момент пока не существует технологии для очистки воды от трития, радиоактивного изотопа водорода. В прошлом году компания призналась, что вода в ее резервуарах все еще содержит и другие загрязняющие вещества, кроме трития, который считается относительно безвредным.

В то же время указывается, что в мире прибрежные АЭС часто сливают в океан воду, содержащую тритий.

Окончательное решение о том, как утилизировать воду, приниматься не будет, пока правительство Японии не получит отчет от группы экспертов. Другие варианты включают испарение этой жидкости или хранение ее на суше в течении длительного периода. При этом, сколько нужно слить воды в океан – не уточнялось.

В одном из недавних исследований комитета по изучению вывода из эксплуатации Фукусимы указано, что для сброса воды после ее разбавления может потребоваться 17 лет, поскольку за это время можно уменьшить количество радиоактивных веществ в воде до уровня, соответствующего стандартам безопасности завода.

Напомним, в марте 2011 года в Японии произошло сильное землетрясение, которое спровоцировало за собой цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", это привело к масштабной аварии на электростанции. Цунами затопило четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывело из строя систему охлаждения их реакторов, из-за чего на станции прогремели серии взрывов водорода и в активной зоне поплавилось ядерное топливо.

В октябре 2017 года, Японский суд признал ответственность государства за аварию на АЭС "Фукусима-1" и обязал их выплатить компенсации пострадавшим в результате аварии. Окружной суд Фукусимы постановил, что правительство страны не наняло TEPCO для улучшения мер безопасности, несмотря на то, что уже в 2002 году было известно о риске мощного цунами в регионе.