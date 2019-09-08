Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его Ельциным.

Это произошло в ходе заседания, где Нетаньяху рассказывал о своем визите в Британию, сообщает Haaretz.

"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху.

Премьера сразу поправили, на что он улыбнулся и заявил, что просто проверял, насколько внимательно его слушают.

The Israeli Prime Minister's Office has dubbed Netanyahu's cabinet remarks today, to add "Johnson" where he said "Yeltsin". https://t.co/7QAM9Sr5gA — Eylon Levy (@EylonALevy) September 8, 2019

Британский политик Борис Джонсон является премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года. Борис Ельцин возглавлял Российскую Федерацию с 1991 по 1999 годы. Он умер в 2007 году.

Ранее Нетаньяху объяснил оскорбившее украинцев поведение жены, заявив, что таким образом удалось привлечь внимание к "историческому визиту".