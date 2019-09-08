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Трамп отменил переговоры с "Талибаном" и президентом Афганистана из-за взрыва в Кабуле

Из-за взрыва погиб американский солдат.

Трамп отменил переговоры с "Талибаном" и президентом Афганистана из-за взрыва в Кабуле
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в субботу, 7 сентября, отменил запланированные переговоры с представителями радикальной исламистской группировки "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, делегация "высокопоставленных талибов" должна была прибыть в Соединенные Штаты, чтобы провести "секретную встречу" в загородной резиденции президента США. 

"К сожалению, чтобы создать фальшивое преимущество на переговорах, они признались в нападении в Кабуле, унесшем жизнь одного из наших великих солдат, а также жизни еще 11 человек. Я немедленно отменил и встречу, и мирные переговоры", - заявил Трамп.

В свою очередь, президент США подчеркнул, что с людьми, которые не могут договориться о прекращении огня во время мирных переговоров и вместо этого убивают невиновных людей, вероятно, нельзя заключить сколько-нибудь значимое соглашение. 

"Сколько еще десятилетий они готовы воевать?" - написал Трамп в серии твитов.

Напомним, взрыв, унесший жизни не менее 16 человек, прогремел в дипломатическом квартале Кабула 2 сентября. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан".

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. Боевики требуют вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах. 

В свою очередь Вашингтон готов вывести военных с пяти баз в Афганистане в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны "Талибана", разрыв его отношений с группировкой "Аль-Каида", а также вступление в переговоры о перемирии с официальным Кабулом.

НАТО завершила свою миссию в Афганистане в 2014 году, оставив в стране до 16 тысяч солдат для тренировки и иной поддержки местных сил безопасности. Большая их часть - американские военные. 

29 августа президент Дональд Трамп заявил, что США намерены сократить свой контингент в Афганистане почти вдвое - с 14 тысяч до 8600 солдат и офицеров. Он добавил, что Вашингтон не собирается выводить всех своих военных даже в случае заключения с "Талибаном" соглашения о мире.

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Источник: Немецкая волна
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