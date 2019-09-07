В Минске "горячо приветствуют" обмен пленными между Россией и Украиной

Беларусь "горячо приветствует" состоявшийся обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной.

Об этом заявил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта минских соглашений. И мы это горячо приветствуем", - сказал он.

"Это очень значимый шаг, благородное дело. Мы искренне этому рады, прежде всего, по-человечески. Люди вернутся к своим родным и близким - что может быть важнее?" - отметил Глаз.

"Президент Беларуси постоянно подчеркивал необходимость искренней заинтересованности всех сторон в урегулировании ситуации. Понимаем, что сегодня сдвинуть процесс с мертвой точки можно только, если начинать с малых шагов. Мы надеемся, что это позитивное движение продолжится и в конечном итоге приведет к главному результату - миру! Беларусь делала и будет делать для этого все от нее зависящее", - добавил пресс-секретарь МИДа.

Напоним, сегодня в Украину из России вернулись 24 захваченных в Керченском проливе моряка и 11 политзаключенных. Некоторые из них находились в России с 2014 года.

Украина в рамках обмена пленными отдала России 35 заключенных, минимум 30 из которых являются гражданами Украины.

Свои поздравления Украине выразили в посольстве США, послы стран Большой семерки, спикер Совета Европы, крупнейшая в Европарламенте группа Европейской народной партии, а также министр иностранных дел Латвии. Президент США Дональд Трамп назвал обмен пленными "гигантским шагом к миру". Канцлер Германии Ангела Меркель назвала обмен "обнадеживающим знаком".

Президент Евросовета Дональд Туск призвал Россию освободить всех политических заключенных.