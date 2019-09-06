Определились кандидаты на пост главы МАГАТЭ

Возглавлявший агентство с 2009 Юкия Амано скончался в июле.

Кандидаты из Аргентины, Буркина-Фасо, Румынии и Словакии надеются заменить покойного Юкию Амано на посту генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), главного органа ООН в этой сфере.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Срок выдвижения кандидатов истек 5 сентября. Среди кандидатов - действующий исполняющий обязанности руководителя МАГАТЭ, румынский дипломат Корнел Феруце, а также представитель Аргентины в МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросс, секретарь Организации Договора о запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо (Буркина Фасо) и руководитель словацкого регулятора по ядерным вопросам Марта Жиакова.

Страны-члены МАГАТЭ планируют избрать преемника Амано в октябре. Победитель должен получить поддержку 24 стран из 35, представленных в руководящем органе МАГАТЭ.

Выбор руководителя пришелся на решающий время для МАГАТЭ, которое должно проверить ядерную деятельность Ирана на фоне намерений Тегерана отказаться от ядерной сделки 2015 года с мировыми государствами.

72-летний японец Юкия Амано умер на родине в июле, о причинах его смерти не сообщалось.