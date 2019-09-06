​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами
Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
ГлавнаяМир

Премьер Британии заявил, что "скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit"

Борис Джонсон уверен, что 31 октября страна должна выйти из ЕС при любых обстоятельствах.

Премьер Британии заявил, что "скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit"
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия должна покинуть Европейский союз 31 октября при любых обстоятельствах, и он не будет просить отсрочки. 

Об этом сообщает Би-би-си.

Джонсон заявил, что "скорее умрет в канаве, чем просит Евросоюз отсрочить Brexit после 31 октября". При этом он отказался сказать, уйдет ли в отставку, если отсрочка выхода страны из ЕС все же состоится.

Джонсон также заявил, что внеочередные парламентские выборы, которые он хочет организовать 15 октября, - это "единственный способ решить вопрос Brexit".

Напомним, депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября. Джонсон обещал вывести Битанию из ЕС 31 октября, независимо от того, удастся ли ему заключить соглашение с Брюсселем.

Значительная часть британского парламента считает соглашение с ЕС обязательным условием для Brexit.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также