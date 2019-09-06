Премьер Британии заявил, что "скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit"

Борис Джонсон уверен, что 31 октября страна должна выйти из ЕС при любых обстоятельствах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия должна покинуть Европейский союз 31 октября при любых обстоятельствах, и он не будет просить отсрочки.

Об этом сообщает Би-би-си.

Джонсон заявил, что "скорее умрет в канаве, чем просит Евросоюз отсрочить Brexit после 31 октября". При этом он отказался сказать, уйдет ли в отставку, если отсрочка выхода страны из ЕС все же состоится.

Джонсон также заявил, что внеочередные парламентские выборы, которые он хочет организовать 15 октября, - это "единственный способ решить вопрос Brexit".

Напомним, депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября. Джонсон обещал вывести Битанию из ЕС 31 октября, независимо от того, удастся ли ему заключить соглашение с Брюсселем.

Значительная часть британского парламента считает соглашение с ЕС обязательным условием для Brexit.