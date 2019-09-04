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Палата общин проголосовала за запрет "жесткого брексита"

Великобритании грозят досрочные выборы.

Палата общин проголосовала за запрет "жесткого брексита"
Фото: EPA/UPG

Палата общин (нижняя палата парламента Великобритании) проголосовала за запрет "жесткого брексита".

Как сообщает BBC, в последнем, третьем чтении закон, предписывающий премьер-министру просить Евросоюз о новой отсрочке "брексита", поддержали 327 депутатов. Против проголосовали 299.

"Палата сказала свое слово. Теперь палата ожидает, что премьер-министр выполнит закон и предотвратит выход из Евросоюза без соглашения", - заявил депутат Хилари Бенн.

Премьер-министр Борис Джонсон тут же официально предложил принять решение о досрочных выборах. Он предлагает провести их 15 октября. Очередные выборы должны состояться только в мае 2022 года.

"Палата несколько раз голосовала за выход из ЕС, но также и за то чтоб отсрочить действия по, собственно, выходу. Сегодня, я боюсь, она проголосовала за отмену всяких серьезных переговоров", - сказал он.

Согласно этому законопроекту, премьер-министр должен до 19 октября получить в парламенте одобрение сделки с ЕС о "брекстите". Если этого не произойдет, премьер должен запросить у Брюсселя отсрочить "брексит" до 31 января 2020 года. Причем законопроект включает текст письма, которое премьер должен отправить в Брюссель.

Если Евросоюз в ответ предлагает другую дату, у премьер-министра есть два дня на то, чтобы принять это предложение. В течение этого времени депутаты – но не правительство – имеют возможность отвергнуть предложение ЕС.

Напомним, что выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако парламент трижды проголосовал против сделки "Брекситу", а также отклонил проведение нового референдума и выход из Евросоюза без сделки.

В результате Евросоюз предоставил Британии шестимесячную отсрочку до конца октября.

"Жесткий брексит" означает выход Великобритании из Евросоюза без урегулированных отношений.

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