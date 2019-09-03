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Борис Джонсон потерял большинство в парламенте Британии

В Палате общин сегодня будет представлен закон, призванный не допустить выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем.

Борис Джонсон потерял большинство в парламенте Британии
Борис Джонсон
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 3 сентября, потерял рабочее большинство в парламенте перед ключевым голосованием по "Брекситу" в Палате общин.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что депутат от Консервативной партии Филипп Ли присоединился к проевропейской фракции "Либеральных демократов" (ЛД).

"Либеральные демократы" рады сообщить, что депутат парламента от избирательного округа Брэкнелл Филипп Ли присоединился к партии", - говорится в заявлении.

В Палате общин сегодня будет представлена законодательная инициатива, которая призвана не допустить выхода Соединенного Королевства из ЕС без сделки с Брюсселем. Документ, в частности, предполагает, что британские власти должны постараться достичь нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета 18 октября. Кроме того, они имеют право до 19 октября направить запрос парламенту о возможности выйти из ЕС без сделки. Данный пункт предполагает, что жесткий "Брексит" возможен будет лишь с одобрения законодателей.

Если ни одно из этих условий не будет выполнено, то премьер должен потребовать от Брюсселя продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.

Сам Джонсон, выступая перед депутатами, заявил, что хочет вернуться со следующего саммита ЕС со сделкой, которую законодатели смогут "изучить и одобрить". Премьер утверждает, что шансы на подобное соглашение в последние недели "выросли", а правительство "наращивает" темпы переговоров с Брюсселем. При этом он попросил парламентариев не одобрять новую законодательную инициативу.

"Если это произойдет, весь прогресс, которого мы достигли, обесценится… Этот шаг уничтожит любые шансы на переговоры", - уверен глава кабинета министров. Джонсон добавил, что хочет вернуться с саммита ЕС со сделкой по "Брекситу".

В то же время, британские СМИ со ссылкой на источник в правительстве утверждают, что премьер может назначить досрочные парламентские выборы на 14 октября в том случае, если Палата общин все же примет закон.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что переговрщик ЕС по "Брекситу" Мишель Барнье не принял предложение Джонсона убрать из соглашения пункт о границе с Северной Ирландией.

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