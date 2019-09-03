Поклонскую выдвинули на пост замглавы комитета Госдумы России по международным делам

Экс-прокурора аннексированного Крыма Наталью Поклонскую выдвинули на пост заместителя председателя комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации.

Соответствующий проект постановления размещен в электронной базе нижней палаты парламента РФ.

"Избрать депутата Государственной думы Поклонскую Наталью Владимировну заместителем председателя комитета Государственной думы по международным делам", - говорится в документе.

При этом Поклонская освобождается от должности замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции и выводится из его состава.

Ранее сообщалось, что Поклонская сама выразила желание перейти в комитет по международным делам, так как "хочет работать по международной тематике и получает профильное образование".

Напомним, в апреле Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу Поклонской, "председателя совета министров Крыма" Сергея Аксенова, "главы парламента Крыма" Владимира Константинова и других бывших чиновников оккупированного полуострова. В феврале 2018 года Апелляционный суд Киева разрешил в отношении Поклонской заочное расследование.

В октябре прошлого года ГПУ также объявила Поклонской о подозрении за арест "группы Сенцова" в 2014 году.

Поклонская была динственным депутатом от "Единой России", проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. В конце июля 2018 года депутаты-единороссы под разными предлогами не явились на заседание комиссии под руководством Поклонской. Позже в Госдуме решили упразднить комиссию по доходам, которую она возглавляла.