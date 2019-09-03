В Балтийском море начались учения НАТО "Северные берега"

В маневрах принимают участие более 40 боевых кораблей из 18 стран.

В Балтийском море начались ежегодные военно-морские учения НАТО Northern Coasts ("Северные берега").

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Учения, в которых принимают участие более 40 боевых кораблей из 18 стран, будут проходить в районе Датских проливов, а также на юго-западе Балтики - между германским портом Киль и датским островом Борнхольм. Они продлятся до 19 сентября.

Всего в них будут задействованы около трех тысяч военнослужащих из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

В них также будут задействованы корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО, а также патрульный противолодочный самолет, подлодка и несколько вертолетов.

"Балтийское море имеет жизненно важное значение для Североатлантического союза, на берегах которого расположены шесть стран-членов НАТО. "Северным берегам" уже 13 лет. К сожалению, ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма и продолжающегося наращивания ею военного потенциала", - отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Она также добавила, что "НАТО отвечает на агрессивные действия России, увеличивая воздушное и морское патрулирование в регионе".

Учения Northern Coasts проводятся в Балтийском море с 2007 года. Согласно сценарию нынешних учений, вымышленная региональная страна предъявляет территориальные претензии на острова в Балтийском море, и ее военно-морские силы создают угрозу для свободы судоходства. В рамках учений будут отрабатываться действия корабельных группировок, операции по обеспечению ПВО, противолодочной борьбе, разминированию и патрулированию.

Напомним, в начале августа Вооруженные силы Украины провели учения морской авиации над Черным морем, в рамках которых военные отследили и уничтожили подводную лодку противника.

Ранее Россия под видом учений перекрыла четверть Черного моря. Эксперты рассматривают эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море.