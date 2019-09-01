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Эрдоган заявил, что Турция не откажется от членства в НАТО

Турция остается верным союзником Альянса, несмотря на закупки оружия у РФ.

Эрдоган заявил, что Турция не откажется от членства в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: EPA/UPG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от членства в Североатлантическом альянсе. Об этом он сказал во время выступления в субботу, 31 августа, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не намерены отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников", - сказал Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле.

Ранее в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Турция остается верным союзником НАТО, несмотря на закупки у РФ систем ПВО С-400.

Напомним, напряжение между Анкарой и Вашингтоном выросло в связи с приобретением Турцией у России систем ПВО С-400, что делает недопустимым участие Турции в программе истребителей-бомбардировщиков F35s.

Эрдоган пригрозил Вашингтону, что, если Турция не получит F-35, то найдет новейшие истребители в другом месте. Ранее российская корпорация "Ростех" уже заявила, что может предоставить Анкаре многофункциональные истребители Су-35.

Вашингтон также заявлял о возможном введении санкции против Анкары в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В то же время президент Дональд Трамп пообещал Эрдогану не вводить санкции против Турции.

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