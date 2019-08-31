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Суд над участниками терактов 11 сентября назначен на 2021 год

Громкий процесс начнется почти через 20 лет после самих атак.

Суд над участниками терактов 11 сентября назначен на 2021 год
Фото: EPA/UPG

Полковник ВВС США, судья Шейн Коэн в пятницу, 30 августа, назначил на 11 января 2021 года начало суда над пятью предполагаемыми участниками терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает Немецкая волна.

Громкий процесс начнется почти через 20 лет после самих атак и будет проходить в секции "Кэмп Джастис" военной базы США Гуантанамо на Кубе, где обычно заседают военные трибуналы.

По словам судьи Коэна, проведение резонансного процесса на этой военной базе будет связано с рядом "административных и логистических сложностей".

Пятерым подозреваемым, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена - предъявлены обвинения в терроризме, захвате воздушного судна и в убийстве по почти 3 тысячам эпизодов. 

Обвиняемым грозит смертная казнь.

Как отмечает агентство AP, Шейх Мохаммед и еще четверо фигурантов дела содержались на базе ВМС США с 2006 года, а сразу после захвата удерживались в ряде секретных тюрем Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Напомним, 11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона.

Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести. Среди погибших - 12 украинцев.

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