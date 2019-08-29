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В иранском космическом центре взорвалась ракета

Иран неоднократно пытался вывести ракету-носитель в космос.

На стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета.

Об этом сообщает Associated Press.

"Государственные средства массовой информации и официальные лица не сразу признали инцидент в космическом центре имени Хомейни в иранской провинции Семнан. Тем не менее, спутниковые снимки от Planet Labs Inc. показали черный дым, поднимающийся над стартовой площадкой, с обгоревшими остатками ракеты и ее стартовой площадки", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что в ближайшие дни Иран должен был провести запуск спутника Nahid 1. Однако пока неясно, имеет ли отношение к этому проекту взорвавшаяся ракета.

"Что бы это ни было, оно взорвалось, и вы смотрите на тлеющие остатки того, чем это должно было быть", - прокомментировал агентству снимки старший научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери в Монтерее Дэвид Шмерлер.

Ранее сообщалось, что Иран неоднократно пытался вывести ракету-носитель в космос.

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