Иран объявил о продаже нефти с супертанкера, который был задержан на месяц в Гибралтаре

Пункт назначения груза до сих пор неизвестно.

Иран в понедельник, 26 августа, объявил о продаже нефти с супертанкера Adrian Darya 1 (раньше - Grace 1), который был задержан более чем на месяц в Гибралтаре.

Об этом пишет DW со ссылкой на иранское информагентство IRIB.

"Исламская Республика продала нефть с этого судна. Теперь пункт назначения данного груза будет определять собственник и покупатель", - заявил пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии.

Ранее сообщалось, что на борту танкера находятся 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, стоимость которой оценивается в 130 млн долларов.

В июле иранский танкер был задержан властями британской заморской территории Гибралтар по подозрению в нарушении санкций ЕС, направленных против поставок нефти в Сирию. Однако после того как в Тегеране письменно заверили, что перевозимая танкером нефть не предназначается для Сирии, в середине августа судну разрешили продолжить свой путь.

После того как танкер покинул порт Гибралтара, на сайте службы Marine Traffic появились данные о том, что его целью является греческий порт Каламата, однако правительство Греции заявило, что не получало такой информации.

24 августа экипаж судна внес изменения в автоматическую идентификационную систему, указав, что Adrian Darya 1 направляется в турецкий порт Мерсин. Он находится в 200 километрах от нефтеперерабатывающего завода в городе Банияс, куда, по данным властей Гибралтара, изначально направлялся танкер.

На следующий день капитан танкера удалил эти сведения из системы, указав, что собирается ждать от судоходной компании дальнейшей информации относительно порта назначения.