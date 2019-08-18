Иранский супертанкер, задержанный в Гибралтаре в начале июля, покинет порт до конца дня

Гибралтар отказал США в аресте иранского супертанкера Grace 1. Он может покинуть порт до конца дня, пишет Reuters со ссылкой на посол Ирана в Великобритании Хамида Баидинежада.

Британские власти задержали танкер в начале июля по подозрению в поставке нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.

После этого Тегеран захватил нефтяной танкер под флагом Великобритании в Ормузском проливе, обвинив его в нарушении международного морского права.

16 августа власти британского Гибралтара решили отпустить иранский танкер.

США попробовали помешать выходу судна из порта, выписав ордер на его арест, но власти Гибралтара сообщили, что не могут его выполнить, так как европейские санкции против Ирана, которые действуют на территории Гибралтара, намного уже санкций, применимых в США.