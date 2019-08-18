В "Буковеле" двое людей упали на землю во время роупджампинга из-за обрыва троса
В "Буковеле" двое людей упали на землю во время роупджампинга из-за обрыва троса
Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшей гостиницы в Одессе
Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшей гостиницы в Одессе
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Депутат из партии Зеленского назвал журналистку "тупой овцой"
Депутат из партии Зеленского назвал журналистку "тупой овцой"
Израильский наркобарон Дов Сильвер и сотрудники СБУ, которые помогли ему сбежать, задержаны
Израильский наркобарон Дов Сильвер и сотрудники СБУ, которые помогли ему сбежать, задержаны
Появилось видео бегства израильского наркоторговца от СБУ в "Борисполе"
Появилось видео бегства израильского наркоторговца от СБУ в "Борисполе"
Інструкція: як оформити спадщину
Інструкція: як оформити спадщину
ГлавнаяМир

Иранский супертанкер, задержанный в Гибралтаре в начале июля, покинет порт до конца дня

Американский ордер на арест отклонен.

Иранский супертанкер, задержанный в Гибралтаре в начале июля, покинет порт до конца дня
Фото: pixabay.com

Гибралтар отказал США в аресте иранского супертанкера Grace 1. Он может покинуть порт до конца дня, пишет Reuters со ссылкой на посол Ирана в Великобритании Хамида Баидинежада.

Британские власти задержали танкер в начале июля по подозрению в поставке нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.

После этого Тегеран захватил нефтяной танкер под флагом Великобритании в Ормузском проливе, обвинив его в нарушении международного морского права.

16 августа власти британского Гибралтара решили отпустить иранский танкер.

США попробовали помешать выходу судна из порта, выписав ордер на его арест, но власти Гибралтара сообщили, что не могут его выполнить, так как европейские санкции против Ирана, которые действуют на территории Гибралтара, намного уже санкций, применимых в США.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также