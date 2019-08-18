Фото: rise.md

В Молдове застрелился близкий друг бывшего лидера местной Демпартии, олигарха Влада Плахотнюка.

Самоубийство бизнесмена Юрия Лункашу произошло вечером 17 августа, о нем сообщил его водитель, пишет портал noi.md со ссылкой на полицию Буюкан.

По данным молдавской полиции, в восемь вечера в дежурную часть поступило уведомление экстренной службы 112 о том, что на трассе R-6 (Яловены-Дурлешты) находится человек с огнестрельной раной в области головы. В службу 112 позвонил водитель Лункашу. Он сообщил, что тот выстрелил себе в голову и скончался на месте.

На допросе в полиции Бабин рассказал, что накануне вечером, примерно в 19:00, ему позвонил его начальник и "вызвал к себе домой, так как захотел покататься, чтобы подышать свежим воздухом".

В какой-то момент Лункашу попросил водителя остановить машину в поле. Потом он вышел из машины и сказал водителю, что хочет подышать свежим воздухом, после чего выстрелил себе в голову из пистолета и скончался на месте.

Фото: noi.md

В машине нашли записку такого содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором". "Белый дом" - двухэтажный особняк, расположенный в элитном районе Кишинева, который был предметом громкого журналистского расследования.

Фото: rise.md

Лункашу был одним из деловых партнеров и близким другом олигарха Плахотнюка. Он также женат на одной из сестер Плахотнюк.