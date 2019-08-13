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В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский

Мужчина выстрелил себе в голову в комнате отдыха полиции.

В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский

Сотрудник Национальной полиции покончил с собой в отделении полиции аэропорта "Днепр". Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на данные регионального управления полиции.

"Во время несения им службы, запершись в комнате отдыха, полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета", - подтвердили в полиции.

Погибший полицейский якобы отправил прощальное сообщение своей знакомой, а также оставил записку, в которой просит прощения. Ему был 41 год.

Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает мотивы поступка.

Напомним, в конце июля в Одессе покончил с собой служащий срочной службы Нацгвардии. Его госпитализировали и прооперировали, но спасти не смогли.

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