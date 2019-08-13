​На трассе "Киев - Одесса" возле Глевахи ограничат движение из-за строительства пешеходного моста

Движение в направлении Одессы будет осуществляться без ограничений.

На трассе "Киев - Одесса" из-за строительства надземного пешеходного перехода возле Глевахи Киевской области 13-14 августа будет ограничено движение транспорта с 00:00 до 4:00.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области в Фейсбуке.

Так, движение будет ограничено из-за размещения мостовой балки на трассе М-05 Киев-Одесса км 27+500. Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная пгт Глеваха.

Движение в направлении Одессы будет осуществляться без ограничений.

Напомним, "Киевавтодор" восстановит Пешеходный мост на Труханов остров в столице за три ночи.