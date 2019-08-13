СБУ разоблачила женскую группировку в торговле людьми с целью секс-эксплуатации

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группировки, участницы которой переправляли женщин за границу для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что в состав группы входило три жительницы Ровно.

"Злоумышленницы подыскивали женщин, которые нуждались в деньгах для решения материальных проблем, и занимали им соответствующие средства. Однако для возвращения "кредитов" фигуранты производства предлагали женщинам "высокооплачиваемую" работу в одной из стран Ближнего Востока", - сказано в сообщении.

Правоохранителям удалось задержать одну из фигуранток во Львовском аэропорту во время отправки очередной женщины за границу. Одновременно с этим, в Ровно задержали еще двух участниц группировки.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК, решается вопрос об объявлении фигуранткам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, в июле в Харькове задержали вербовщика женщин с целью их сексуальной эксплуатации в Китае. Мужчина вместе с сообщником подыскивал 25 и 27-летних девушек, используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, харьковчанин вербовал их и переправлял в Китай.