В Минздраве рекомендуют отчислить студентов, фотографировавших задания IFOM

Студенты, которые сдавали экзамен без нарушений, будут переведены на четвертый курс.

Рабочая группа Министерства здравоохранения рекомендует отчислить студентов, которые сфотографировали тестовые задания международного экзамена по основам медицины (IFOM) и распространили их в интернете.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Фейсбуке.

Отмечается, что к отчислению также будут рекомендованы студенты, которые были замечены в нарушениях норм добропорядочности и правил проведения экзамена.

Вместе с рабочая группа решила, что успешность сдачи IFOM не должна влиять на судьбу студента, и все студенты, которые сдавали экзамен без нарушений, будут переведены на четвертый курс.

"Все студенты, которые явились и сдавали тест 1-3 июля, должны быть переведены на 4-й курс и продолжить обучение", - говорится в сообщении.

Также было решено, что студенты, которые не явились на экзамен, будут считаться не сдавшими экзамен и им будет предоставлена возможность пересдать его в течение следующего учебного года.

Студенты, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам, смогут в следующем году сдать международный экзамен по основам медицины впервые.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун призвала создать специальную комиссию для расследования саботажа экзамена IFOM студентами медицинских вузов. По словам Супрун, подавляющее большинство студентов, которые саботировали экзамен и не явились на него - это иностранцы.

Экзамен IFOM в рамках Единого государственного квалификационного испытания проводился в Украине впервые. В этом году порог "сдал - не сдал" определяла межведомственная группа экспертов после получения результатов экзамена, принимая во внимание то, что ранее украинские студенты не имели опыта сдачи такого экзамена.

В конце июня студенты медицинского факультета Харьковского университета им. Каразина заявили, что планируют саботировать IFOM. В Окружном административном суде Киева был зарегистрирован соответствующий иск одного из студентов.