После окончания ремонта мужчина должен был доставить автомобиль на спецстоянку.

В Киеве полицейские задержали автослесаря, который угнал отремонтированную иномарку.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что патрульные обнаружили на дороге поврежденный автомобиль, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. На место происшествия выехала следственная группа и участковые офицеры.

Правоохранители осмотрели машину и пытались допросить мужчину, который находился в салоне.

"Понятных объяснений предоставить он не смог, затем для установления всех обстоятельств его доставили в управление полиции, где задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Предварительно известно, что задержанный - местный житель, 1971 года рождения. Он работает на станции технического обслуживания автослесарем, имеет положительную характеристику и ранее в поле зрения правоохранителей не попадал", - сообщили в полиции.

Как выяснилось, после окончания ремонта мужчина должен был доставить автомобиль на специальную стоянку, но вместо этого поехал в противоположную сторону, а впоследствии - попал в ДТП.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Также на мужчину составлены протоколы по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Поэтому, кроме уплаты штрафов, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, за полгода патрульная полиция Киева составила 6083 протокола на водителей с признаками опьянения.