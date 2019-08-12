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Генпрокуратура заочно сообщила двум ДНРовцам о подозрении в привлечении детей к террористической деятельности

Под видом "военно-патриотических клубов" они вербовали детей к участию в противоправной деятельности оккупантов.

Генпрокуратура заочно сообщила двум ДНРовцам о подозрении в привлечении детей к террористической деятельности
скриншот из видео
Фото: gp.gov.ua

Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении двум руководителям военно-патриотического движения "Молодая гвардия" на временно оккупированных территориях Донецкой области в привлечении детей к террористической деятельности. Об этом говорится в пресс-службе Генпрокуратуры.

Управлением Генеральной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве от 6 мая.

В ходе досудебного расследования прокурором в уголовном производстве сообщено о подозрении руководителям общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия" по ч. 1 ст. 258-3  (осуществление организационного и иного содействия деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 260  (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч. 3 ст. 260  (руководство не предусмотренным законами Украины военизированным формированиями), ч. 2 ст. 438 (совершение по предварительному сговору группой лиц  нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами Украины) Уголовного кодекса.

Подозреваемые являются активными участниками террористической организации ДНР, поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину "Русский мир".

По согласованию с террористами ДНР и представителями РФ,  указанные лица создали так называемые военно-патриотические клубы "Спартанцы" и "Амазонки", общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия". В этих клубах вербовали и вовлекали малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности оккупантов под видом военно-патриотического обучения и выступлений на разных военно-спортивных мероприятиях.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

Напомним, в мае 2015 года в школе №46 в Донецке, оккупированном террористами "ДНР", прошло театрализованное представление, в котором школьники с георгиевскими лентами, одетые в камуфляжные костюмы, имитировали расстрел украинцев.

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