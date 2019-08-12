Горняки из шахты "Кураховская" снова протестуют из-за невыплаты зарплат

Шахтерам не выплатили 22% зарплаты за май, также полностью не заплатили за июнь и июль.

Горняки из шахты "Кураховская" в знак протеста перекрыли дорогу в районе села Новоселидово в Донецкой области из-за того, что им не платят зарплату уже третий месяц. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своем фейсбуке.

К участникам акции протеста также присоединились горняки шахты "Украина", которые отказались ехать в шахту голодными.

«Горняки требуют полного погашения задолженности по зарплате - на данный момент шахтерам не было выплачено 22% зарплаты за май, также полностью не выплачены деньги за июнь и июль», - подчеркнул Волынец.

Акции протеста с перекрытием автодороги шахтерами «Кураховской» начались еще 8 августа. Протестующие утверждают, что будут продолжать свои акции до момента, пока им не выплатят зарплату.

Кроме того, шахтеры вместе с профсоюзами готовы выехать в Киев и 25 августа, в день их профессионального праздника Дня шахтера, провести пикетирование под стенами Офиса президента и других правительственных учреждений с требованием выплаты задолженности по заработной плате.

Напомним, 5 августа рано утром около 100 горняков шахты «Кураховская» прошли пешком около 16 км из поселка Горняк в здание объединения «Селыдиввугилля», которое находится в городе Селидово в знак протеста по той же причине – не выплата заработной платы.