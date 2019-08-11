На протестных акциях в России в субботу задержали 352 человек. Об этом свидетельствуют подсчеты "ОВД-Инфо".

Большинство были задержаны в Москве. Дневной митинг, ставший крупнейшим за восемь лет, был согласован с властями и прошел спокойно, но после его окончания часть людей направилась к зданию администрации президента. Там были задержаны 256 человек, пишет "Настоящее время". Не менее пяти из них провели в отделении полиции ночь.

В других городах, где проходили акции солидарности с московскими протестующими, также задерживали их участников. В Петербурге задержали 79 человек, в Ростове-на-Дону - 13, в Брянске и Сыктывкаре - по два человека.

Акции протеста в Москве вызваны отказом властей допустить к выборам в городскую думу независимых кандидатов (собранные ими подписи избиркомы признали недействительными). Еще одно требование митинга 10 августа – освободить арестованных по делу о "массовых беспорядках". Так Следственный комитет квалифицировал несанкционированные митинги и шествия в столице РФ, которые проходили несколько выходных подряд.

Главу штаба одного из независимых кандидатов Ивана Жданова, который сейчас отбывает административный арест, Бориса Золотаревского задержали после митинга, так как он призвал идти к зданию администрации президента. Золотаревского доставили в отдел полиции "Китай-город" и оставили там до понедельника. На него составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация несогласованного публичного мероприятия").