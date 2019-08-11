Фото: EPA/UPG

КНДР заявила, что последние ракетные пуски в субботу проводились в рамках испытаний нового оружия, пишет Reuters.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) не называет тип нового оружия, но указывает, что оно было разработано в соответствии с условиями местности КНДР и требованием "чучхейского метода ведения войны", а также имеет еще одну "превосходную тактическую особенность".

За испытаниями следил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Фото: EPA/UPG

Фото: ЦТАК

"Как только уважаемый высший руководитель дал приказ о проведении стрельбы, мощные чучхейские ракеты выпустили ослепительные блески, как будто дают знать о своем рождении... Уважаемый высший руководитель, смотря результат испытательной стрельбы из нового оружия, пересланный на монитор на наблюдательном пункте, очень обрадовался", - говорится в пресс-релизе ЦТАК.

По данным Южной Кореи, 10 августа КНДР запустила две ракеты, они пролетели около 400 километров на высоте до 48 километров, после чего упали в Японское море.

Это были уже пятые ракетные испытания КНДР за последние несколько недель.