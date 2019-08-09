В Сибири спецпоезд подорвался при наезде на снаряд у сгоревшего артиллерийского склада

Получили ранения пять человек, четверо из них госпитализированы.

Взрывы и пожар на арсенале под Ачинском, РФ

В Красноярском крае России возобновились взрывы у артиллерийского склада, горевшего на этой неделе. Артиллерийский снаряд взорвался на железнодорожном полотне при наезде спецпоезда, сообщило российское агентство "Интерфакс".

На подъезде к поселку Каменка, где расположен взорвавшийся несколько дней назад склад с боеприпасами, вагон спецпоезда подорвался на артиллерийском снаряде. Обнаружены разорвавшиеся части снаряда, состав поезда получил повреждения.

После новых взрывов пять человек доставили в Ачинскую районную больницу: госпитализированы четверо, один - на амбулаторном лечении.

Напомним, 5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы. В результате ЧП один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек. На следующий день Минобороны РФ сообщило о ликвидации пожара.