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Минобороны России сообщило о ликвидации пожара на арсенале в Сибири

Детонация боеприпасов прекратилась.

Минобороны России сообщило о ликвидации пожара на арсенале в Сибири

Пожар на военном складе под Ачинском в Красноярском крае полностью ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет "Интерфакс".

Очагов открытого горения на складе больше нет, последний взрыв зафиксировали сегодня около 5 часов утра, с тех пор боеприпасы не детонировали. Сейчас 10 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке склада.

Минобороны РФ также заявило об открытии воздушного пространства над складами.

Губернатор Красноярского края, где произошло ЧП, сообщил о разрушениях в ближайшей к складу деревне Каменка: несколько домов "серьезно подгорели", в других выбиты окна, повреждены стены и двери, но в целом поселок "не стерт с лица земли".

Пострадавших в результате взрывов 12, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Предварительной причиной пожара называют человеческий фактор.Напомним, пожар на складе боеприпасов начался вчера днем. На складах хранились 40 тыс. боеприпасов для артиллерийских систем.

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