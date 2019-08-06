17-летний француз столкнул ребенка со смотровой площадки на 10 этаже в Лондоне

В Лондоне 17-летнему гражданину Франции предъявят обвинение в покушении на убийство после того, как он, по версии следствия, сбросил с 10-го этажа галереи современного искусства Тейт Модерн шестилетнего мальчика. Об этом сообщает британская служба ВВС.

Фото: Би-Би-Си

Инцидент случился в воскресенье на смотровой площадке Тейт Модерн, которая расположена на 10 этаже здания. По предварительной информации полиции, 17-летний подросток, который находился в музее вместе со своей семьей, каким-то образом столкнул ребенка со смотровой площадки, огражденной довольно высокой оградой.

Мотивы подростка пока неизвестны. Однако полиция уже выяснила, что подозреваемый и потерпевший не были знакомы.

Пострадавший мальчик упал на крышу пятого этажа, он госпитализирован в критическом, но стабильном состояниии. Позже медики сообщили, что жизнь ребенка вне опасности.

Сообщается, что после инцидента подростка окружили взрослые, он при этом выглядел спокойным и не пытался убежать.

Смотровую площадку временно закрыли для посетителей. Сегодня подросток предстанет перед судом.

Напомним, накануне в Киевской области спасатели оказали помощь ребенку, который провалился под пол в заброшенном здании.