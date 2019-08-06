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Трамп подписал указ о блокировке всех активов Венесуэлы в США

Санкции против правительства Мадуро существенно ужесточились.

Трамп подписал указ о блокировке всех активов Венесуэлы в США
Военные рядом с портретами покойного Уго Чавеса и переизбранного Николаса Мадуро
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, направленных на блокировку активов ее правительства на территории Штатов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Новые санкции вводятся на том основании, что власти Венесуэлы препятствуют деятельности временного президента Хуана Гуайдо, которого США признали главой государства.

"Все имущество и имущественные интересы правительства Венесуэлы, находящиеся на территории США, заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны", - сказано в документе. Под санкции попали все политические подразделения, ведомства и структуры, включая Центробанк Венесуэлы и государственную нефтегазовую компанию PDVSA.

Вместе с тем документ не запрещает проводить сделки с работниками, грантодателями или подрядчиками, а также не запрещает предоставление населению Венесуэлы еды, одежды и медикаментов, "предназначенных для облегчения страданий людей".

Напомним, США впервые ввели санкции против Венесуэлы 28 января. Тогда ограничения коснулись в первую очередеь нефтедобывающей компании, из-за чего Венесуэла могла продавать нефть на американском рынке только с выводом средств на счета, неподконтрольные руководству Николаса Мадуро.

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