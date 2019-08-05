Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Скончался шансонье Вилли Токарев
Скончался шансонье Вилли Токарев
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
В США произошла третья за сутки массовая стрельба
В США произошла третья за сутки массовая стрельба
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
В Одесской области селевой поток убил мужчину и смыл с дороги "Мерседес" с туристами
В Одесской области селевой поток убил мужчину и смыл с дороги "Мерседес" с туристами
ГлавнаяМир

Правительство Индии лишило мусульманский штат Кашмир особого статуса

Утром в штате отключили интернет, телефонную связь и взяли под стражу местных чиновников.

Правительство Индии лишило мусульманский штат Кашмир особого статуса
Пограничники патрулируют границу между Индией и Пакистаном, возле Амритсара, Индия, 28 февраля 2019.
Фото: EPA/UPG

Индийское правительство указом президента лишило единственный мусульманский штат Джамму и Кашмир особого статуса. Об этом сообщает "Немецкая волна".

"К штату Джамму и Кашмир будут применяться все статьи конституции. Указ вступает в силу немедленно", - сообщил министр внутренних дел Индии Амит Шах.

Статья 370 конституции страны оказывала штату право принимать собственные законы. Отмена особого статуса, в частности, означает, что люди из других штатов смогут покупать недвижимость в Кашмире. Ранее занимать государственные должности и учиться в колледжах Кашмира могли только жители штата.

Накануне политические лидеры штата предупредили, что отмена статуса спровоцирует массовые беспорядки. 4 августа региональные партии Кашмира во время заседания пообещали сохранить особый статус, но уже сегодня утром в Кашмире были отключены интернет и телефонная связь, а местных чиновников взяли под арест.

Напомним, Джамму и Кашмир отошел Индии после разделения Британской Индии в 1947 году. Пакистанские войска оккупировали часть штата, территориальные споры вызвали новые противостояния между странами в 1964 и 1971 годах, выступления сепаратистов продолжаются и в настоящее время.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также