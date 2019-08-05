Правительство Индии лишило мусульманский штат Кашмир особого статуса

Утром в штате отключили интернет, телефонную связь и взяли под стражу местных чиновников.

Индийское правительство указом президента лишило единственный мусульманский штат Джамму и Кашмир особого статуса. Об этом сообщает "Немецкая волна".

"К штату Джамму и Кашмир будут применяться все статьи конституции. Указ вступает в силу немедленно", - сообщил министр внутренних дел Индии Амит Шах.

Статья 370 конституции страны оказывала штату право принимать собственные законы. Отмена особого статуса, в частности, означает, что люди из других штатов смогут покупать недвижимость в Кашмире. Ранее занимать государственные должности и учиться в колледжах Кашмира могли только жители штата.

Накануне политические лидеры штата предупредили, что отмена статуса спровоцирует массовые беспорядки. 4 августа региональные партии Кашмира во время заседания пообещали сохранить особый статус, но уже сегодня утром в Кашмире были отключены интернет и телефонная связь, а местных чиновников взяли под арест.

Напомним, Джамму и Кашмир отошел Индии после разделения Британской Индии в 1947 году. Пакистанские войска оккупировали часть штата, территориальные споры вызвали новые противостояния между странами в 1964 и 1971 годах, выступления сепаратистов продолжаются и в настоящее время.