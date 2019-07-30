В Пакистане военный самолет упал на жилые дома, есть жертвы

По крайней мере 18 человек погибли в результате падения военного самолета на жилые дома в Пакистане.

Среди погибших - пятеро членов экипажа и 13 жителей поселка, расположенного недалеко от города Равалпинди, передает ВВС.

Известно, что самолет совершал учебный полет, когда внезапно упал на жилой район. Катастрофа вызвала пожар сразу в нескольких домах.

Очевидцы происшествия утверждают, что видели пламя на самолете еще до того, как он столкнулся с землей.

В момент падения самолет якобы осуществлял разворот над расположенным неподалеку аэропортом.

В городе Равалпинди, недалеко от столицы Пакистана, базируется штаб-квартира армии страны.