Секретарь Киевсовета подал в отставку
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Как депутатов Зеленского «делали»
Как депутатов Зеленского «делали»
Луценко понизил прокурора Кулика до начальника отдела
Луценко понизил прокурора Кулика до начальника отдела
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
От редакции
От редакции
ГлавнаяМир

В Эфиопии за 12 часов высадили 350 млн деревьев

Почти лишенная лесов страна собирается высадить 4 миллиарда растений.

Фото: twitter.com/amirabiy
В Эфиопии за 12 часов в понедельник высадили больше 350 млн деревьев в рамках кампании по борьбе с изменением климата.

Об этом объявил в твиттере министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия (Getahun Mekuria).

По оценкам эфиопских властей, в понедельник был установлен мировой рекорд.Для сравнения, в 2017 году 1,5 млн волонтеров в Индии за 12 часов смогли высадить 66 млн деревьев.

Высадка саженцев в Эфиопии - часть широкой инициативы "Зеленое наследие", которую возглавляет премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Ее цель - высадить 4 миллиарда растений, отмечает CNN.

За последнее столетие страна потеряла большинство своих лесов. Если в конце 19 века ими было покрыто около 30% территории страны, то сегодня этот показатель равняется всего 4%.

Фото: twitter.com/ObaOumer

Фото: twitter.com/lia_tadesse

В 2017 году Эфиопия и два десятка других стран Африки обязались восстановить 100 млн га деградировавших и лишенных леса земли в рамках Инициативы по восстановлению африканского лесного ландшафта (AFR100 Initiative).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также