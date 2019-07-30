Фото: twitter.com/amirabiy

Эфиопии за 12 часов в понедельник высадили больше 350 млн деревьев в рамках кампании по борьбе с изменением климата.

Об этом объявил в твиттере министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия (Getahun Mekuria).

353,633,660 Tree Seedlings Planted in 12 Hours. This is in #Ethiopians



Regional Shares of Trees Planted today.#PMOEthiopia #GreenLegacyEthiopia pic.twitter.com/2BkTDtYedC — Dr.-Ing. Getahun Mekuria (@DrGetahun) July 29, 2019

По оценкам эфиопских властей, в понедельник был установлен мировой рекорд.Для сравнения, в 2017 году 1,5 млн волонтеров в Индии за 12 часов смогли высадить 66 млн деревьев.

Высадка саженцев в Эфиопии - часть широкой инициативы "Зеленое наследие", которую возглавляет премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Ее цель - высадить 4 миллиарда растений, отмечает CNN.

За последнее столетие страна потеряла большинство своих лесов. Если в конце 19 века ими было покрыто около 30% территории страны, то сегодня этот показатель равняется всего 4%.

Фото: twitter.com/ObaOumer

Фото: twitter.com/lia_tadesse

В 2017 году Эфиопия и два десятка других стран Африки обязались восстановить 100 млн га деградировавших и лишенных леса земли в рамках Инициативы по восстановлению африканского лесного ландшафта (AFR100 Initiative).