54% россиян хотят видеть Путина президентом РФ после 2024 года, - опрос

В 2024 году ему будет 72 года.

54% россиян хотели бы, чтобы Владимир Путин оставался президентом России после окончания нынешнего срока полномочий в 2024 году. 38% этого не хотят, еще 8% затруднились с ответом.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".

Доля опрошенных, которые выбрали ответ "Люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны", составила 24% - это минимум с 2001 года. Одновременно доля тех, кто объясняет доверие Путину отсутствием альтернативы, составила 43% - это максимальный показатель с 2001 года.

Однако, по данным издания, на электоральный рейтинг Путина эти перепады не повлияли - после резкого снижения в июне 2018 года из-за пенсионной реформы он стабилен: 40% всех опрошенных или 54% готовых голосовать.

Отметим, что в 2024 году Путину будет 72 года.

Напомним, Путин находится у власти в России с 2000 года. Он был президентом РФ в 2000-2008 годах, потом четыре года возглавлял Совет министров, а с 2012 года снова занимает пост президента.

В марте 2018 года он был избран на четвертый президентский срок, набрав 77% голосов. По Конституции РФ, Путин уже не вправе выдвигаться на следующих выборах - в 2024 году. Однако, в Кремле продолжают обсуждать варианты, как он может остаться у власти.