16-летний американец стал первым чемпионом мира по онлайн-видеоигре Fortnite

Подросток получил самый крупный в истории киберспорта приз в 3 млн долларов.

16-летний американец Кайл Гирсдорф стал первым чемпионом мира по онлайн-видеоигре Fortnite

Чемпионом мира по онлайн-видеоигре Fortnite стал 16-летний американец Кайл Гирсдорф, известный под игровым ником Bugha, передает ВВС.

Он получил самый крупный в истории киберспорта приз в размере 3 млн долларов. Это превышает призовые, которые получает чемпион Уимблдонского турнира.

Призовой фонд также стал самым крупным в истории турниров по видеоиграм - 30 млн долларов. Соревнования проходили на теннисном стадионе "Артур Эш" в Нью-Йорке, где ежегодно проводятся матчи Открытого чемпионата США по теннису.

За трансляциями игровых боев одновременно следили больше 2,3 млн зрителей.

Киберспортсмены, занявшие четвертое место и выше, стали долларовыми миллионерами.

Все другие финалисты получили по 50 тыс. долларов за одиночный турнир и по 50 тыс. долларов за выступление в паре с другим участником.