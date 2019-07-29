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Трамп продлил действие фонда для жертв терактов 11 сентября

Фонд будет действовать постоянно.

Трамп продлил действие фонда для жертв терактов 11 сентября
Фото: nonsensibleshoes.com

Президент США Дональд Трамп подписал двухпартийный законопроект, гарантирующий, что фонд для выплаты компенсаций жертвам терактов 11 сентября будет действовать постоянно.

В понедельник, находясь в Розовом саду Белого дома в окружении тех, кто 11 сентября 2001 года, в качестве сотрудников экстренных служб, первым пришел на помощь пострадавшим, президент Трамп подписал законопроект о продолжении работы фонда до 2092 года, что, по существу, придает ему постоянный характер, передает Голос Америки.

Фонд объемом 7,4 миллиарда долларов быстро истощался, и недавно выплата пособий была сокращена на 70 процентов.

Законопроект о продлении работы фонда был принят Конгрессом на двухпартийной основе.

Заявления на выдачу пособий подали свыше 40 тыс. человек Фонд покрывает лечение болезней, вызванных пребыванием пострадавших на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в Пентагоне или Шанксвилле, штат Пенсильвания, в момент терактов 11 сентября.

Перед тем, как подписать документ, президент обратился к собравшимся с речью, в которой, в частности, выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Калифорнии.

Напомним, в сентябре 2018 Трамп продлил режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября.

Напомним, 11 сентября 2001 года в знаменитые небоскребы Нью-Йорка, символизировавшие финансовую мощь и благополучие врезались два самолета гражданской авиации, захваченные террористами-смертниками из Аль-Каиды. Еще один самолет террористы направляли на штаб-квартиру Пентагона, но он упал, не долетев до цели. Все пассажиры и экипаж погибли.

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