В Нигерии исламисты напали на деревню, убиты 65 человек

Это могла быть месть за убийство местными 11 боевиков из этой группировки.

В Нигерии боевики исламистской группировки "Боко Харам" атаковали поселение в нигерийском штате Борно. Из-за нападения погибло 65 человек, еще 10 ранены. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя местных властей Мухаммеда Буллами.

Исламисты напали в субботу во время похорон в деревне неподалеку от города Майдугури в штате Борно, в котором активно действует группировка "Боко Харам". Они атаковали людей на мотоциклах и в фургонах. Изначально потупила информация о меньшем количестве погибших, однако затем были обнаружены еще десятки тел.

Как утверждает буллами, 20 человек были убиты при нападении на похоронах, а остальные - при попытке преследовать исламистов. Он также предположил, что нападение стало местью за убийство местными жителями одиннадцати боевиков "Боко Харам" две недели назад.

За последние девять лет из-за нападений "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии погибли около 20 000 человек, а два миллиона покинули свои дома. Боевики группировки часто похищают девушек и женщин, держат их в сексуальном рабстве или принуждают к браку. Также их используют в качестве террористок-смертниц.

Напомним, в марте сообщалось, что в Нигерии из-за нападения боевиков-мусульман погибли 120 христиан.