В Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан

В Нигерии за последние три недели в результате нападений боевиков-мусульман погибли до 120 христиан.

Об этом сообщает Christian Post.

Отмечается, что джихадисты Фулани, которые стали большей угрозой нигерийским христианам, чем исламистская террористическая группировка "Боко Харам", в минувший понедельник напали на деревни Инкирими, Догоннома и Унгван-Гора. В результате последней атаки были уничтожено 143 дома, убиты 52 человека, десятки ранены.

Нападавшие разделились на три группы. Первая обстреляла людей, вторая - поджигала дома, а третья преследовала спасающихся людей. Жертвами нападения стали женщины и дети.

Отмечается, что в первую неделю марта мусульманские экстремисты убили более 30 христиан в деревне Карамар, подожгли несколько домов и церковь. Ряд недавних нападений на общины произошел в преимущественно христианском поселении на юге Кадуны, принадлежавшем к этнической группе адара. Губернатор штата Кадуна Насир Эль-Руфаи ввел комендантский час от рассвета до вечера в районе местного управления Каджуру, чтобы сдержать насилие.

В конце февраля боевики напали на деревню Маро, где убили 38 христиан и подожгли христианскую церковь. Газета Christian Post сообщила, что боевики Фулани убили тысячи христиан только в 2018 году.

Напомним, в мае 2917 года в Египте боевики атаковали группу христиан-коптов, которые ехали в монастырь к югу от Каира: 23 человека убиты, 25 получили ранения. Накануне, в апреле, в стране было введено чрезвычайное положение после нескольких терактов в церквях.