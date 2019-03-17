Несколько тысяч сторонников оппозиции, преимущественно молодежи без партийных символов, окружили президентский дворец, в котором президент Сербии Александр Вучич выступал перед журналистами, передает Радио Свобода.

Лидеры протеста заявляют, что не разойдутся, пока глава страны не подаст в отставку.

Резиденцию, расположенную в центре столицы, недалеко от здания парламента, охраняют полицейские и спецназовцы. Оппозиционеры призывают жителей Белграда и полицейских присоединиться к ним.

Фото: EPA/UPG

Тем временем президент Вучич провел внеочередную пресс-конференцию, во время которой пообещал наказать участников произошедших накануне беспорядков и назвал лидеров массовых протестов "ворами, хулиганами и фашистами". Президент также сообщил, что не боится участников демонстраций и намерен по-прежнему защищать закон и порядок в Сербии, передает DW.

Помимо Белграда, акции протеста прошли в ряде других городов Сербии, а также за пределами страны.

Фото: EPA/UPG

Накануне около 50 участников акций протеста против политики сербского президента ворвались в здание государственного телеканала РТС в Белграде. Они требовали телеканал предоставить им прямой эфир и обвинили его руководство в необъективном освещении событий. Полиции удалось без применения силы вывести протестующих из здания. В тот же день продолжились еженедельные демонстрации против президента - эта суббота стала 15-й с момента начала акций.

Фото: EPA/UPG

Поводом для проведения первой массовой акции 8 декабря стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, произошедшее в городе Крушевац на юге Сербии. 23 ноября политику нанесли удары железным прутом, в результате чего он получил тяжелые травмы.

Демонстрации стали самыми значимыми протестами с весны 2017 года, когда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улицы Сербии вышли десятки тысяч молодых людей.