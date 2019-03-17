Третье голосование по Brexit может не состоятся, - министр финансов Британии

По его мнению, Brexit 29 марта в любом случае уже невозможен.

Британское правительство не будет выносить на голосование Палаты общин соглашение о выходе Британии из ЕС, если соглашение не будет иметь достаточной поддержки среди консерваторов и депутатов североирландской Демократической юнионистской партии. Об этом в воскресенье в эфире BBC заявил британский министр финансов Филипп Геммонд.

Геммонд также сообщил, что некоторые депутаты решили поддержать соглашение Терезы Мэй, но "работа еще продолжается".

Министр отметил: даже если депутаты согласуют соглашение Мэй в ближайшие дни, то Brexit 29 марта все равно будет невозможен, поскольку понадобится дополнительное время для принятия необходимого законодательства.

Ранее на этой неделе британские депутаты снова отклонили соглашение Терезы Мэй, а затем поддержали исключение возможности Brexit без соглашения.

Они также проголосовали за продолжение процесса выхода страны из ЕС - или до 30 июня, если они согласуют соглашение Мэй до 20 марта, или на более длительный срок, который может включать участие в европейских выборах.