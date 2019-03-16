Фото: EPA/UPG

Возле парламента Албании в субботу произошли столкновения, в ходе которых полицейские применили слезоточивый газ и водометы.

Reuters пишет, что на акцию протеста в Тиране с требованием объявить досрочные выборы вышли несколько тысяч человек. Мирное шествие переросло в столкновения после того, как часть протестующих начали толкаться с полицией и бросаться в силовиков камнями.

В результате несколько протестующих и полицейских получили незначительные травмы.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Это пятая акция протеста с середины февраля. Албанская оппозиция требует перевыборов, обвиняя власть в коррупции и мошенничестве во время голосования.

В феврале депутаты оппозиционной Демократической партии сложили свои мандаты, а ее лидер Люльзим Баша сказал, что в стране не будет спокойствия, пока премьер-министр Эди Рама не разрешит провести свободные и честные выборы. "Албанию дестабилизируют не протесты за европейские ценности, а преступность и ее поддержка со стороны правительства. Это необходимо прекращать", - заявил Баша.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Напомним, парламентские выборы в Албании прошли в июне 2017 года. Победу на них одержала социалистическая партия Эди Рамы, который благодаря этому сохранил пост премьер-министра.