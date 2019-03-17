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Facebook удалил более 1,5 млн видео теракта в мечетях Новой Зеландии

Убийца 17 минут вел трансляцию расправы с помощью камеры, закрепленной у него на шлеме.

Facebook удалил более 1,5 млн видео теракта в мечетях Новой Зеландии
Фото: EPA/UPG

Только в первые 24 часа после нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч корпорация Facebook удалила более полутора миллионов видеозаписей стрельбы, из которых 1,2 миллиона были заблокированы при загрузке.

Об этом заявила представитель Facebook в Новой Зеландии Миа Герлик.

Гарлик сообщила, что компания занимается удалением даже отредактированных версий исходного видео, которые не содержат сцен жестокостей, "из уважения к людям, которых затронула эта трагедия, и в связи с обеспокоенностью местных властей".

"Мы будем и дальше работать непосредственно с полицией Новой Зеландии, пока они ведут расследование", - заявила представитель Facebook в Новой Зеландии.

Социальная сеть подверглась критике после того как стрелявший не только воспользовался этой платформой, чтобы в течение 17 минут вести трансляцию расправы с помощью камеры, закрепленной у него на шлеме, но и разместил в Facebook 74-страничный манифест, в котором продвигал идею превосходства белой расы.

Ранее в воскресенье премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила на пресс-конференции, что есть "дополнительные вопросы, на которые должны ответить" Facebook и другие социальные сети.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети. В теракте погибли по меньшей мере 49 человек.

Главный подозреваемый - 28-летний австралиец и житель Новой Зеландии Брентон Таррант, в течение 17 минут транслировал в своем аккаунте все происходящее.

Таррант оставил на месте преступления 74-страничный антииммигрантский манифест, в котором объяснил, кем он был, и свои мотивы нападения. Он заявил, что он "28-летний белый австралиец и расист". В манифесте он также упомянул Украину.

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