Facebook удалил более 1,5 млн видео теракта в мечетях Новой Зеландии

Убийца 17 минут вел трансляцию расправы с помощью камеры, закрепленной у него на шлеме.

Только в первые 24 часа после нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч корпорация Facebook удалила более полутора миллионов видеозаписей стрельбы, из которых 1,2 миллиона были заблокированы при загрузке.

Об этом заявила представитель Facebook в Новой Зеландии Миа Герлик.

Гарлик сообщила, что компания занимается удалением даже отредактированных версий исходного видео, которые не содержат сцен жестокостей, "из уважения к людям, которых затронула эта трагедия, и в связи с обеспокоенностью местных властей".

"Мы будем и дальше работать непосредственно с полицией Новой Зеландии, пока они ведут расследование", - заявила представитель Facebook в Новой Зеландии.

Out of respect for the people affected by this tragedy and the concerns of local authorities, we're also removing all edited versions of the video that do not show graphic content." — Mia Garlick, Facebook New Zealand — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 марта 2019 г.

Социальная сеть подверглась критике после того как стрелявший не только воспользовался этой платформой, чтобы в течение 17 минут вести трансляцию расправы с помощью камеры, закрепленной у него на шлеме, но и разместил в Facebook 74-страничный манифест, в котором продвигал идею превосходства белой расы.

Ранее в воскресенье премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила на пресс-конференции, что есть "дополнительные вопросы, на которые должны ответить" Facebook и другие социальные сети.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети. В теракте погибли по меньшей мере 49 человек.

Главный подозреваемый - 28-летний австралиец и житель Новой Зеландии Брентон Таррант, в течение 17 минут транслировал в своем аккаунте все происходящее.

Таррант оставил на месте преступления 74-страничный антииммигрантский манифест, в котором объяснил, кем он был, и свои мотивы нападения. Он заявил, что он "28-летний белый австралиец и расист". В манифесте он также упомянул Украину.