Болтон призвал Китай более жестко влиять на КНДР в вопросе денуклеаризации

"Они контролируют 90% внешней торговли КНДР, поэтому у них очень важная роль".

Вашингтон не исключает возможности того, что Пекин в перспективе мог бы сыграть роль в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет Интерфакс.

"Саму идею того, что для Китая существует какая-то роль в переговорах, мы были бы готовы рассмотреть, если увидели бы какие-то шаги со стороны Северной Кореи", - констатировал Болтон.

По его мнению, Китай мог бы более жестко исполнять международные санкции ООН, что сильнее бы влияло на КНДР и помогало бы денуклеаризации.

"Китай неоднократно повторял, что не хочет наличия у КНДР ядерного оружия, потому что это дестабилизирует северо-восток Азии. Теоретически, у Китая такая же позиция, как и у нас. Они могут оказывать больше давления на Северную Корею, соблюдая санкции ООН более жестко. Они контролируют 90% внешней торговли КНДР, поэтому у них очень важная роль", - утверждает он.

Ранее на этой неделе замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что администрация Трампа создала атмосферу враждебности и недоверия на февральских переговорах в Ханое и не исключила возможности возобновления испытаний.

Напомним, что встреча Трампа и Кима в Ханое 28 февраля завершилась досрочно, так как лидеры США и КНДР не смогли достичь соглашения об отказе Пхеньяна от ядерного оружия.

На предыдущем саммите в Сингапуре в июне 2018 года Трамп и Ким подписали соглашение, согласно которому США готовы гарантировать КНДР безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.