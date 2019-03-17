Специалисты расшифровали переговоры пилота и диспетчера перед крушением в Эфиопии

Перед крушением в Эфиопии Boeing 737 Max резко набрал скорость, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с расшифровкой переговоров пилота и диспетчера.

"Самолет разогнался до «необычно высокой скорости» сразу после взлета, и пилот, предупредив диспетчера, начал набор высоты. После этого он запросил срочную посадку в аэропорту вылета", - пишет издание.

По словам источника Reuters, пилот сообщил о планах увеличить высоту полета из-за проблем с управлением самолетом. Он не успел рассказать никаких других деталей. Собеседник Reuters добавил, что голос пилота звучал «взволнованно».

Данные с черных ящиков самолета расшифровали и передали властям Эфиопии эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. С их содержимым они не ознакомились.

Информацию о том, что пилот сообщил о проблемах с управлением перед крушением, подтвердил глава авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам, которой принадлежал самолет. По словам Габремариама, об этом стало известно из переговоров пилота с диспетчером. О внешних повреждениях самолета он не сообщал.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии.Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Сразу после катастрофы в Эфиопии полеты самолетов Boeing MAX на своей территории запретили ряд стран. Среди них, Украина, США, Китай, Индонезия, Эфиопия, Австралия, Сингапур, а также Евросоюз.